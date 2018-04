نشرت قناة “زفيزدا” الروسية شريطا مصورا يظهر عبور سفن حربية من أسطول البحر الأسود تحت قوس جسر القرم.

ويظهر الفيديو القارب الحربي “رابتور” وقارب الإنزال “دي كا-199″، حيث قاموا بعبور مضيق كيرتش ودخلوا مياه بحر آزوف.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أن السفن الحربية من أسطول البحر الأسود الروسي توجهوا إلى مدينة روستوف على نهر الدون الروسية، وذلك للمشاركة في الذكرى المئوية للمنطقة العسكرية الجنوبية.

