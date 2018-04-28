انحطاط الخصومة و زور القول لدى بعض من يمتهن السياسة في ليبيا … بقلم / عثمان محسن عثمان

الخوف من الجيش هو الأمر الذي يقض مضاجع من يصلون الى تلك الحالة المذرية بصناعة الأكاذيب و تزوير الحقائق و تظليل الناس و ترويج الأباطيل و الجري وراء الأخبار المزيفة التي قد تكون صنعت شيئاً في الماضي و لكنها حتماً لن تنجح في كل المرات و استخدامها لن يزيد من يقوم بها إلا بعداً عن الثقة التي هي محل النجاح الأول لأي كان سواء في المجال السياسي أو غيره من المجالات الأخرى المتعددة.

الخوف من الجيش لا يشمل أطياف الشعب عامة و لكنه منحصر بصورة واضحة و جلية في تلك التنظيمات السياسية و الحزبية و الجماعات المؤدلجة و صاحبة الأفكار المستوردة التي ظهر للجميع عوارها و فضائحها طيلة كل الفترة الماضية و كيف ظهر سعيها المحموم لاستخدام كل السبل و الوسائل للوصول لأهدافها حتى و أن وصل الأمر لاستخدام الدين الذي هو براء من أفعالهم و أباطيلهم.

الخوف الأكبر لديهم هو محاسبتهم عن كل ما اقترفوه من نهب و سرقات و تحايل و ارتباط بالخارج و ادخال أطراف إقليمية و دولية في الحالة الليبية و تلاعب بمقدرات الشعب و محاولة جلب الفكر الإرهابي و المتطرف و جعل البلاد عرضة لكل أنواع الابتزاز و التهديد. الخوف من التعري و الفضيحة أمام الشعب و كشف المستور لكل تلك الممارسات الظلامية و أعمال الأيادي السوداء هو مبعثهم للكذب والتزوير و الحملات الاعلامية المغرضة.

هم يعرفون أن الجيش صاحب قوة، و أن في إمكانه وضعهم أمام القضاء و المحاسبة عن كل ما قاموا به و اقترفوه ضد الوطن و أهله، و حتى التصدي لهم و القضاء عليهم إذا ما اتجهوا الى استخدام القوة لمواجهته. و هذا هو سر مناصرتهم للجماعات المتطرفة و الارهابية التي تملك السلاح و تنتهج العنف و تقوم بأعمال القتل و التفجيرات و ترهيب الناس العزل الأمنين.

تشويه الدين هو المصيبة الكبرى عند جعله مطية للوصول لأغراض دنيوية زائلة. و هذا التشويه في منتهى الخطورة لأنه يمس العقيدة التي يجب أن تبقى صافية و بعيدة عن أي خلط من جانب ضعفاء النفوس الذين لم يجدوا إلا الدين الوسيلة الملائمة للتأثير على الناس و محاولة كسبهم من هذه الناحية خاصة في الجوانب السياسية و تسخير سماحته و عدله لأهدافهم و أغراضهم في المال و السلطة و النفوذ و الطغيان و التجبر.

التورط في وحل الكذب و الإشاعات و التزييف و زرع الفتن و القلاقل لا يقوم بها إلا مرضى النفوس و الموتورين الذين لا قرار لهم و لا جذور تربطهم بمصير الوطن و أهله، و ديدنهم الوحيد هو ارتباطهم ببعضهم و التجمع في أحزاب و جماعات و شلل و عصابات تجمعها المصلحة و يفرقها الطمع. و قد عرفت أن امتلاك المال و السلاح هو الجسر الوحيد الذي تعبر عليه الى أهدافها و أغراضها و أطماعها.

ديوان المحاسبة الليبي يكشف عن تلاعب بالاعتمادات بقيمة 3.5 مليار دولار في أقل من سنة واحدة صاحبها المصرف المركزي و ربائبه من المصارف التجارية الأخرى. هذه التلاعبات هي موافقات على التوريد لأكثر من 3000 معاملة و بالتجاوز لوزارة الاقتصاد صاحبة الاختصاص. و يؤكد الديوان في بيانه ، أن هذه الموافقات تمت دون إدخالها في منظومة الموازنة الاستيرادية، مشدداً على ضرورة وقف هذه التجاوزات، إلى جانب التزام المصرف المركزي باختصاصاته دون التدخل في الإجراءات التنفيذية.

المواطن الليبي صاحب المعرفة بعد كل هذه السنوات العجاف يعرف أن هذه التوريدات ستكون في أغلبها سلع فاسدة و مواد مجهولة المصدر و لا ضمانات من الموردين لها و لا التزام قانوني يضعهم أمام المحاسبة في حالة الاخلال بشروط العقود و خراب النوايا للإضرار بصحة المستهلك الذي ليس له اعتبار أمام جشع و أطماع الموردين الفاسدين لتلك السلع الفاسدة و الخطرة على الصحة العامة لكل المواطنين.

هذا المواطن يعرف أن المعركة مع هؤلاء ليست سهلة و أنه في حاجة ماسة للخلاص من مثلت الرعب الذي يمثله هؤلاء التجار الفاسدون و المتواطئون معهم من الساسة و التنفيذيين الطامعين و أصحاب السلاح من المليشيات التي تحميهم و تبعد عنهم شبح المحاسبة و توفر لهم المناخ الذي من خلاله يتلاعبون بمصير شعب بأكمله ليس له إلا باب الرجاء و من يأخذ على عاتقه المهمة الكبرى في إعادة الوطن و صون الكرامة.

إن كان هناك من نصر قادم مستحق للجيش الليبي فهو لملمة شتات الوطن و إعادة هيبة الدولة و المحافظة على ثرواتها و حماية الحدود و دفع المحيط الليبي لاحترام سيادة الدولة الليبية. و ستكون الحاضنة الشعبية أكبر دليل على نصرة الجيش و الوقوف معه حتى يتخلص الوطن من براثن الوهن و فوضى الانقسامات و تغول الأطماع التي فاقت حدود التصور و جعلت من ليبيا موطن النهب و السرقة و الخراب.

لكن تلك المهمة العظيمة تحتاج الى مصداقية عالية و ارادة صلبة و عزيمة راسخة تضعها المؤسسة العسكرية أمامها و تخلص فيها النوايا لله و الوطن و الشعب، حتى تبين للناس أن من يخرجهم من براثن الوهن و المهانة و الاذلال لا يمكن أبداً أن يبدل الأمانة التي وضعتها الناس فيه الى مغانم و مطامع و رذائل لا تختلف عمن يقوم بها الآن و يريد أن يستمر حتى لو لجأ الى الكذب و التزوير و البهتان.

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