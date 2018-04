أصيب مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات جرت اليوم السبت، 28 أبريل/نيسان، في بلدة كفر قدوم شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن الرجل الفلسطيني (55 عاما) أصيب برصاصة معدنية بأسفل جسده حيث وصفت إصابته بالمتوسطة”.

وقال شاهد عيان لوكالة “سبوتنيك”، إن قوة خاصة إسرائيلية تحصنت وسط حقول زراعية عند مدخل البلدة فتحت نيران أسلحتها صوب الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون في المكان، قبل أن تصل قوة إسرائيلية وتغلق مداخل القرية.

ويواصل الفلسطينيون يوميا التظاهر قرب الحدود بقطاع غزة، في إطار الاستجابة لدعوة اللجنة التنسيقية العليا لـ”حق العودة”، وتستمر المظاهرات حتى 15 من مايو/ آيار القادم، إحياء لذكرى يوم الأرض.

The post إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى مواجهات بالضفة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية