مصر توقف عدد من المسؤولين بسبب “أمطار القاهرة”

العنوان-القاهرة

أعلنت هيأة الرقابة الإدارية المصرية يوم السبت إيقاف عدد من المسؤولين عن العمل بعد تضرر سكان من أمطار غزيرة هطلت على العاصمة القاهرة الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب ”الوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيء الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة“.

وأضافت أن أوجه القصور التي تسببت في تضرر السكان استوجبت ”إيقاف عدد من المسؤولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل وإحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور في نصابها لمحاسبة كل من اخطأ أو أهمل“.

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