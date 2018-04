المغرب تعلن حقيقة استقدام مدرسين أفارقة لسد العجر بمدارسها

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية حقيقة التعاقد مع أفارقة للعمل في البلاد بعدد من الوظائف التى تواجه نقصا في العمالة.

وأكدت وزارة التربية المغربية أنها لم تتعاقد مع مدرسين من أفريقيا لتدريس مواد الرياضيات والإنجليزية في المراحل التعليمية المختلفة، حسب موقع اليوم 24.

وقالت الوزارة في بيان إنها لا تعتزم سد النقص في مدرسي الرياضايات واللغة الإنجليزية بالجامعات والأكاديميات التعليمية.

ولدى المغرب عدد كبير من المهاجرين الأفارقة، وهو ما أدى بالمغرب لتقديم اقتراحا في قمة قادة دول الاتحاد الأفريقي الـ30 في أديس أبابا نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، اقتراحا بإحداث مرصد أفريقي للهجرة ومنصب المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المكلف الهجرة، من أجل تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال.

