شركتا بي بي وإيني تستعدان لاستئناف أنشطتهما في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أبدت شركة بي بي البريطانية للنفط وشركة إيني الإيطالية رغبتهما في العودة السريعة لاستكمال أنشطتها الاستكشافية في ليبيا، والتي توقفت بسبب الظروف التي مرت بها البلاد حسبما أفادت به المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة إن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله، أجرى مباحثات مع مسؤولين من الشركتين، أكدوا خلالها أهمية استئناف نشاطاتها الاستكشافية في ليبيا.

كما أكدت المؤسسة استعدادها التام لتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لتمكين هذه الشركات من العودة لمزاولة مختلف أنشطتها.

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