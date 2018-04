نشب حريق ثان خلال اليوم في “برج ترامب” بالعاصمة الأذربيجانية باكو، ويعمل رجال الإطفاء على التعامل مع الحريق.

باكو-سبوتنيك. وقال مصدر في هيئات الطوارئ لوكالة “سبوتنيك”: “نشب ثان حريق خلال اليوم في المبنى المعرف باسم “برج ترامب” وسط باكو، ويعمل في المكان رجال الإطفاء..”.

هذا وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال شهود عيان لوكالة “سبوانبك” بأن حريقاً نشب في مبنى “برج ترامب” في وسط باكو. والذي يبلغ ارتفاعه 130 متراً، ويتكون من 33 طابقاً.

وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ أن الحريق قد تم إخماده بعد ثلاث ساعات، وسيتم الإعلان عن الأسباب.

وتجدر الإشارة إلى أنه في كانون الأول/ديسمبر 2016 ، ذكرت وسائل الإعلام الأميركية، أن شركة دونالد ترامب (مؤسسة ترامب) قد أنهت اتفاقيات ترخيص لمشاريع في عدة بلدان. وعلى وجه الخصوص، في أذربيجان، حيث تم الانتهاء تقريبا من تشييد برج ترامب في شكل شراع، والذي لم يتم افتتاحه بعد.

The post نشوب حريق فى برج ترامب بالعاصمة الأذربيجانية باكو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية