12 نصيحة للعناية بشعرك في الصيف.. استخدمي بودرة التلك بدل الشامبو

شعرك يتعرض للأذى بطرق مختلفة خلال فصل الصيف، حيث التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة والعرق والرطوبة وبطبيعة الحال مياه حمامات السباحة المليئة بالكلور، لذلك قليل من الرعاية الوقائية والاعتناء بشعرك هو كل ما تحتاجينه للمحافظة على شعر انسيابي لامع خلال الصيف، وإليك مجموعة من النصائح التي ستساعدك في العناية بشعرك..

1- من الضرورى أن تغطى شعرك بقبعة أو اسكارف خفيف، ليس لأنه فقط يحمى الشعر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ولكنه أيضا يساعد فروة الرأس على الاحتفاظ بترطيب الشعر ويحمى الشعر المصبوغ من تغير لونه، وإذا كنت لا تفضلين تغطيته يمكنك وضع قليل من الصن بلوك الخاص بكِ عليه.

اقرأ أيضًا.. 3 طرق لفرد الشعر بدون مكواة.. pun الأناناس حل مثالي

2- الحفاظ على شعرك بتسريحة فضفاضة انسيابية، وتجنبى ربطه أوعمل ضفيرة لتساعدى الهواء على تخلله وتمنعى تراكم العرق.

اقرأ أيضًا.. شعرك جزء من مظهرك.. 14 حقيقة مثيرة عن الشيب الرمادي

3- تجنبى غسل شعرك كثيرا، فذلك يجعل الشعر يفقد زيوته التى ترطبه بشكل طبيعى، ما يحفزه على إفراز المزيد من الزيوت فيصبح شعرك دهنيا أكثر، ويفضل غسله مرة واحدة فقط فى الأسبوع باستخدام منتجات لا تحتوى على مادة السالفات، ولها معامل وقاية من الشمس SPF عال، وإذا احتجت لغسله أكثر من مرة فاستخدمى شامبو للشعر الجاف Dry Shampoo، حيث يمكن استخدامه على الشعر وهو جاف ويعطى نفس نتيجة غسله تحت الماء لكن لا يمكن استخدامه دائما ويمكنك استبدال بودرة تلك الأطفال به.

4- اتركى شعرك يجف طبيعيا دون استخدام مجفف الشعر الكهربائى (السيشوار) فهو يسبب تقصف الشعر.

اقرأ أيضًا..إطالة الشعر بـ5 طرق طبيعية.. القهوة ستُدهشك نتائجها

5- تقليل كى الشعر وتعريضه للحرارة، فهو يتعرض بالفعل لكمية كبيرة من الحرارة بشكل يومى، والتى تؤدى إلى جفافه وتقصيفه.

6- امزجى زيت الأفوكادو أو زيت الأرجان وجيل الصبار والماء فى بخاخة، واستخدميه على شعرك كلما شعرت أنه جاف.

7- استخدام البلسم أساسى ومهم فى فصل الصيف، حيث إنه يقاوم التجعد ويرطب الشعر، كما يمكنك استبدال البلسم بغسل شعرك بخل التفاح المخفف فى الماء، فهو بلسم طبيعى غير ضار بالشعر، واحرصى كذلك على ترطيب شعرك باستخدام كريم مرطب قوى يحتوى على زيت جوز الهند وزبدة الشيا أو استخدامهما مباشرة.

8- لا تستخدمى فرشاة الشعر أو المشط البلاستيك، ويفضل استخدام مشط خشبي ذى أسنان واسعة لتسريح شعرك وفك التشابك، وتجنبى تسريحه وهو مبلل، وتفحصي المشط جيدا قبل الاستخدام لتتأكدي من أنه سليم حتى لا يجرح فروة رأسك أو يؤدى إلى تكسر الشعر.

9- الصيف هو الوقت المثالى لقص أطراف شعرك المتقصفة، حيث يزيد الصيف من تقصف الشعر، ثم داومى على قصه كل 3 أشهر للمحافظة على شعر صحى دائما.

10- إذا كنت تقضين وقتا طويلا فى حمام السباحة، تجنبى استخدام الشامبو قبلها حيث إنه يخلص شعرك من الزيوت الواقية الطبيعية فيكون أكثر عرضة للكلور، ولكن يجب أن تبللى شعرك بمياه سبق غليها أو معدنية (حيث تكون خالية من أى عناصر ضارة بالشعر) قبل النزول فى حمام السباحة، وبهذه الطريقة سوف يمتص كلورا أقل.

11- تجنبى استخدام الكثير من مستحضرات التجميل الكيماوية، لأن الصيف يتسبب فى جفاف شعرك أصلا وتجنبى صبغ شعرك خلال الصيف، فحاولى صبغه قبل الصيف بشهرين على الأقل لتتجنبى مشكلات جفاف شعرك وتغير لونه بسبب شمس الصيف.

12- ابحثى عن منتجات الشعر المخصصة للترطيب والحماية من التقصف، وتجنبى أى منتج يحتوى على مادة السالفات أو الفورمالدهيد، وتجنبي كذلك المنتجات المخصصة لإعطاء الشعر كثافة وحجما أكبر لأنها تسبب جفاف الشعر.

وأخيرًا.. اعلمي أن شعرك هو انعكاس لأسلوب حياتك، فاتباعك لنظام غذائى متوازن ينعكس على نضارة ولمعان شعرك بينما تفعلين كل ذلك لحماية شعرك من الشمس، كما أنك إذا كنت لا تشربين ما يكفى من الماء فإنك لن تحصلى على شعر صحى ولامع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا