منتدى تمكين المرأة والشباب الليبي صحبة وفد شبابي مغاربي يزور مجلس نواب الشعب التونسي

تونس 28 أبريل 2018 (وال)- زار وفد منتدى تمكين المرأة والشباب الليبي، مع وفد ضم شباب من تونس والمغرب والجزائر المنتمين إلي المشروع الإقليمي 2521 مجلس نواب الشعب التونسي.

ويهدف المشروع الإقليمي 2521 إلى تحقيق الاندماج والتكامل المغاربي؛ عبر تعزيز تبادل الزيارات والخبرات وتثمين المبادرات الشبابية المغاربية في مجالات الفنون والثقافة وريادة الأعمال الاجتماعية.

وتمكّن الوفد من زيارة أرجاء قصر باردو ومختلف قاعاته وتعرّف على ما يحمله من معاني ودلالات تاريخية.

كما استمع الوفد إلى عرض لمجلس نواب الشعب وتركيبته وهياكله ونظام عمله.

وتمّ من جهة أخرى اطلاعه على وظائف المؤسسة البرلمانية والأدوار التي تضطلع بها.

هذا ويمول مشروع 25.21 الإقليمي الاتحاد الأوروبي، وتقوده جمعية نحب سوسة من تونس، ومنتدى تمكين المرأة والشباب من لبيبا، ومنظمة أوراش المواطنة من المغرب، ومنظمة آجير من الجزائر، إضافة إلى جمعية أكتد.

ويشار إلى أن منتدى تمكين المرأة والشباب في ليبيا تأسس عام 2013 ومقره الرئيسي بطرابلس وله فرع في بنغازي، ويعد المنتدى شريك لصندوق الأمم المتحدة للسكان التابع للأمم المتحدة. (وال – تونس ) ر ع / س ع/ ر ت

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