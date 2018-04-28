وصفات طبيعية للتخلص من خشونة اليدين

بعد الزواج بأشهر قليلة، تفاجأت أن يدي أصبحت خشنة الملمس وأظافري مكسرة ولينة للغاية، غير أن لون يدي أصبح غامقا كثيرا، ما جعلني أقوم بكتابة منشور عبر حسابي الشخصي على موقع فيسبوك لسؤال الصديقات عن حل لهذا، فقدموا لي حلولا كثيرة ووصفات طبيعية، وبعد تجربتها كانت النتائج مدهشة للغاية وعادت يدي إلى طبيعتها مرة أخرى، فإذا كنتِ تعانين من يد خشنة وغامقة اللون إليك الوصفات التالية للتخلص من تلك المشكلة فورًا.

– وصفة السكر والليمون لتقشير اليدين

قبل ترطيب جلد اليدين، عليك أولا إزالة الجلد الميت وآثار استخدام المساحيق والمنظفات عن طريق خلط ملعقتين من السكر مع ملعقتين من عصير الليمون، وتدليك اليدين بالخليط لمدة 10 دقائق، ثم غسلهما وتكرار الأمر مرة أخرى.

أنصحك بعمل هذه الوصفة كل يومين، وعقب تقطيع الباذنجان والسبانخ والأطعمة التى تترك أثرا في يدك، فهي تزيل تلك الآثار بكل سهولة، كما يمكنك استعمالها أيضا حال عمل باديكير في المنزل واطلعي على طريقته من هنا.

– وصفة زيت الزيتون لترطيب اليدين

زيت الزيتون له فوائد كثيرة للجسم والجلد والبشرة أيضا، ويمكنك معرفتها من هنا، بجانب أنه مادة أساسية لترطيب اليد وتنعيمها من خلال خلطه مع قطع الموز والعسل الأبيض وتركه على اليدين لمدة 20 دقيقة، فذلك يعمل على تغذية الجلد وترطيبه.

– وصفة عصير الليمون

الليمون أيضا له فوائد كثيرة (اطلعى عنها من هنا)، عند خلطه مع العسل يعمل على ترطيب الجلد وشد الترهلات وإزالة الشقوق، لذلك أنصحك بخلط ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقتين من العسل وتركهما على يدك لمدة ساعة، وتكرار هذا الأمر مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.

– زيت جوز الهند

جوز الهند من أفضل أنواع الزيوت لكل شيء، فإذا وضعت زجاجة منه في المطبخ، فاحرصي بعد الانتهاء من غسل الأطباق والأعمال المنزلية على وضع قليل منه على يدك وبشرتك، كما أنك لن تحتاجي إلى الذهاب للكوافير لتنظيف البشرة أو لعمل باديكير، فهو يعطي لبشرتك النعومة ويشد الجلد وينظف البشرة بجانب رائحته العطرة، يمكنك قراءة المزيد عنه من هنا.

نصائح عامة:

سيدتي أعلم أن القفازات غالية الثمن وتهدر كثيرا من الأموال، لكن أعتقد أن المنتجات والأدوية التى تعيد يدك إلى طبيعتها ثمنها أكثر من ثمن القفازات، لذلك أنصحك بشراء واحد على الأقل جيد الصنع، أو استبدال أكياس البلاستيك به عند غسل الأطباق والتعرض مباشرة للمنظفات، وبخاصة الصابون السائل مع مراعاة الآتي..

– تجنب الماء الساخن واستبدال الماء البارد به، الذى يعمل على تجديد خلايا الجلد بجانب فوائده الكثيرة التى يمكنك الاطلاع عليها من هنا.

– وضع كمية كبيرة من الماء على الصابون السائل، حتى تقللي من أضراره على يدك.

– تدليك اليدين بنصف ليمونة قبل النوم للحصول على يد ناعمة دائما ورطبة أيضا.

– استخدمي الفازلين الطبي عقب التعرض للمنظفات ومنتجات التنظيف، فهو غني بفوائد كثيرة لا تتوقعي تأثيرها على يدك اعرفيها من هنا.

عزيزتي.. تناولى الخضراوات والفاكهة مع المواظبة على شرب الماء والسوائل من أجل الحصول على يد ناعمة وجلد رطب دائما، ولا تهملى فى نفسك وتتكاسلي عن اتباع الوصفات السابقة حتى ولو لمرة واحدة في الأسبوع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا