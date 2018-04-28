هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل دجاج شيك شاك

ما رأيك في تناول وجبة الشيك شاك المكونة من قطع الدجاج الطازج الممزوج بالتوابل الحارة المغموسة في صلصة الطماطم والمشوية على الفحم؟، فمذاقها رائع للغاية ولن تكلفك أموالا كثيرة، وفى أقل وقت يمكنك تحضيرها.

لا تقلقي.. فبالتأكيد ستنال إعجاب أطفالك ويمكنك تحضيرها أيضا فى العزومات وحتى في الأوقات الضيقة، وحتى تكون وجبة غذائية متكاملة ولذيذة، حضرى بجوارها طبقا من الأرز الأبيض وآخر من السلطة الخضراء الطازجة.. وإليك طريقة تحضير الشيك شاك..

المكونات:

– دجاج مقطع إلى أرباع (على حسب الكمية)

– ملعقة ثوم مفروم

– ملعقة عصير طماطم

– كوب ليمون صغير الحجم

– ملعقة فلفل حار

– ملعقة فلفل أسود

– ربع ملعقة ملح

– ملعقتا بابريكا

– ملعقة كمون

طريقة التحضير:

– اغسلي الدجاج جيدا بالليمون والخل والملح والماء البارد.

– ضعي قطع الدجاج في إناء متوسط الحجم، وأضيفي كلا من البابريكا والكمون والفلفل الحار والثوم والصلصة.

– اغمسي قطع الدجاج في التتبيلة جيدا واتركيها لمدة 3 ساعات أو أكثر وتحفظ في الثلاجة.

– بعد مرور الوقت، سخني الشواية وضعي عليها شرائح من البصل والليمون والفحم وبجوارهما ضعي قطع الدجاج لمدة دقائق ثم قلبيها على الجانبين جيدا.

التقديم:

وجبة شيك شاك تحتاج إلى طبق من المايونيز والكاتشاب المخلوطين معا مع طبق آخر من البطاطس المقرمشة، ويمكنك معرفة طريقة تحضيرها من هنا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا