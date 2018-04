بوتين يعطى تعليماته بإعادة رسم خريطة العالم

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، بإعادة رسم خريطة العالم (الأطلس) من جديد وطالب بتوثيق الأسماء والأماكن الجغرافية بموضوعية وحقيقة تامة.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس الروسي اجتماع مجلس حراس الجمعية الجغرافية الروسية.

وقال بوتين خلال اللقاء “اليوم نواجه مشكلة كبيرة، حيث يتم إزالة التسميات الروسية عن بعض الأماكن الجغرافية التي كان للعلماء الروس الفضل في اكتشافها منذ عقود، وبالتالي يحاول العالم طمس ذاكرة مساهمة روسيا في دراسة الكوكب والعلوم الأخرى”.

وأضاف بوتين:ينبغي من مجلس حراسة الجمعية الجغرافية الروسية ووزارة الدفاع الروسية العمل سويا من أجل إعادة رسم أطلس العالم سيساعد تحديد ونشر معلومات دقيقة وحقيقية تكون مفيدة للمسافرين والسائحين وسائقي السيارات.

