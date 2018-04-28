الخلخال موضة صيف 2018.. طرق بسيطة لارتدائه

الخلخال، من الأكسسوارات المهمة لكل فتاة، خاصة في فصل الصيف، التي ظهرت من جديد بأشكال مختلفة، ويناسب الفساتين أو الملابس الكاجوال الخاصة بأوقات العمل أو الخروج مع الأصدقاء، لإبراز أنوثتك وجمال قدميك، ولا يقل أهمية عن الأساور والعقود أو الخواتم.

وهناك أنواع كثيرة من الخلاخيل يمكنك ارتداؤها، منها البسيط المناسب لأوقات العمل، ومنها ما يناسب السهرات، كما أن أشكاله مختلفة ويمكنك الاختيار من بينها، فقد يكون سلسة رفيعة أنيقة تناسب كل الأوقات والملابس، أو قطعة من القماش الرفيعة المطرزة بأشكال وألوان زاهية، فاختاري ما يناسبك ولكن اتبعي هذه النصائح لارتداء الخلخال بشكل صحيح..

1- الخلخال الخيوط مناسب للملابس الكاجوال، ويمكنك ارتداؤه مع البنطلون الجينز، ويوجد منه بخيوط ملونة تجعلك تحصلين على إطلالة مميزة.

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2- احرصي على أن يكون الخلخال متناسقا مع باقي الأكسسورات التي ترتدينها، فإذا اخترت أكسسوارات من الفضة، فسيكون الخلخال الفضة مناسبا في هذه الحالة، فلا تستخدمي الذهبي مع الفضى، لأن المظهر سيكون غير متناسق (اعرفي إزاي تنسقيه مع القميص الجينز.. 8 نصائح لارتدائه بطريقة جديدة)

3- الخلخال السلسلة، مناسب لكل المناسبات، فيمكنك تنسيقه مع الكاجوال، ارتدي كوتشي رياضيا أو (بالارينا)، وهو يناسب الصنادل أيضًا، أما إذا كانت المناسبة سهرة فيمكنك تنسيقه مع صندل أو حذاء كعب عالٍ.

4- راعي تنسيق لون الخلخال مع الحذاء الذي ترتدينه، فإذا كان الحذاء مفتوحا وبسيطا يمكنك ارتداء خلخال به الكثير من الأشكال والألوان وليس سلسلة فقط، وإذا كان الحذاء عاليا أو به الكثير من الرسومات اكتفي بخلخال بسيط من سلسلة صغيرة فقط.

5- قومي بطي البنطلون الجينز إذا قررت ارتداء الخلخال، واحرصي بشكل عام على ارتداء بنطلون قصير أو تنورة إذا كنت تنوين ارتداء الخلخال، وذلك للحصول على إطلالة جميلة ومميزة.

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6- الخلخال المصنوع من الكروشيه يمكن ارتداؤه بمفرده على الشاطئ خلال سفرك في إجازة الصيف، فهو موضة العام الحالي، ويجعلك مميزة بين أصدقائك، خاصة أن منه ألوانا جميلة تناسب إطلالتك الصيفية.

وأخيرًا.. اعلمي أن الخلخال من علامات الأنوثة ورمز لجمال المرأة، فاحرصي على ارتدائه بتنسيق مع باقي الأكسسوارات، وتجنبي كذلك ارتداءه في كلتا القدمين، حتى لا يكون الأمر مبالغا فيه.

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