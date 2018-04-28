مجلس الأمن يصدر قرارا حول النزاع المتعلق بالصحراء الغربية

أقر مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، يحث المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط في مفاوضات لإيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية.

وأعلن مجلس الأمن دعمه لإعادة إطلاق المفاوضات بين طرفي نزاع الصحراء الغربية، كما جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية – مينورسو – ستة أشهر فقط.

هذا وأيدت القرار 12 دولة عضوا بمجلس الأمن، في حين امتنعت الصين وروسيا وإثيوبيا عن التصويت، متهمة الولايات المتحدة التي صاغت مشروع القرار بأنها سرعت عملية التصويت دون إعطاء وقت للمفاوضات.

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