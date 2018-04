مقتل عدد من قادة الحوثيين فى غارات للتحالف العربى على صنعاء

أسفرت الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن مقتل اثنين بارزين من قادة الحوثيين من بينهما نائب وزير الداخلية، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام سعودية.

وذكر تقرير لتلفزيون العربية أن الغارات استهدفت مبنى تابع لوزارة الداخلية في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون مما أسفر عن مصرع 38 شخصا.

في المقابل، قال تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين إن 6 مدنيين لقوا حتفهم في غارات مساء الجمعة، مشيرا إلى أنها استهدفت منزلا ومستشفى.

وقالت السلطات السعودية إن صاروخا بالستيا أطلق من اليمن ظهر الجمعة “استهدف مناطق مدنية آهلة بالسكان في منطقة نجران بالسعودية”.

ونشرت قوات الدفاع المدني السعودية على حسابها على موقع تويتر أن شظايا الصواريخ التي أطلقتها عناصر الحوثي من داخل الأراضي اليمنية أسفرت عن مقتل شخص.

