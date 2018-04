المقاتلة الأمريكية “إف-35” تمتلك قلبا روسيا

وقعت شركة لوكهيد الأمريكية وشركة ياكوفليف الروسية في عام 1991 اتفاقية تعاون، والتي سمحت للشركة الأمريكية بالحصول على معلومات حول المقاتلة الروسية ” ياك-141″، بما في ذلك بيانات الاختبار، والتي تطلبت سنوات من التطوير والاختبار، وفق وكالة “Task and Purpose”.

وأضافات الوكالة أن هذه المعلومات كانت شديدة الأهمية، حيث ساعدت الأمريكيين على بدء تطوير محرك (قلب) المقاتلة الأمريكية “إف-35″.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد مقارنة المقاتلتان من غير المفترض اعتبار المقاتلة الأمريكية خلفا لنظيرتها الروسية، وذلك بسبب امتلاك أنظمة تثبيت مختلفة، كما أنهما يختلفان بخاصية الديناميكية الهوائية.

ويشار إلى أن بدء العمل على المقاتلة الروسية ” ياك-141″ في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وقد قامت بأول طلعة لها في عام 1987، ولم يتم تزويد الجيش السوفيتي آنذاك بهذه المقاتلة.

وكانت أول طلعة للمقاتلة الأمريكية “إف-35” لأول مرة في السماء في عام 2000، وقد تم تزويد الجيش الأمريكي بهذه المقاتلة منذ عام 2012.

