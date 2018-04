قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي اختطف مواطنة لبنانية على الحدود، ونقلها إلى داخل إسرائيل.

وأوضحت الوكالة أن قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تقيم كمينا خارج الخط الحدودي في محور شبعا، خطفت المواطنة “ن. دلي”، وأكدت على أن الجيش اللبناني بصدد العمل بالتنسيق مع قوات اليونفيل الدولية لإعادتها.

The post الجيش الإسرائيلى يختطف مواطنة لبنانية فى كمين على الحدود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية