شنت القوات المسلحة الأوغندية، حملات أمنية مكثفة فى شوارع العاصمة كامبالا اليوم السبت، للبحث عن متشددين يعملون بأفكار متطرفة.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مجموع من الصور، تظهر القوات الأوغندية، ترافقها عناصر من قوات الشرطة يبحثون عن عناصر متطرفة فى العاصمة.

The post الجيش الأوغندى يشن حملة أمنية فى كامبالا للبحث عن متطرفين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية