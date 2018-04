رعى خـادم الحـرمـين الشـريـفين الـملك سـلمان بـن عـبد الـعزيـز آل سعود مساء اليوم السبت حفل وضع حجر الأساس لمشـروع “الـقديـة”، الـوجـھة الـترفيھـية والـريـاضـية والـثقافـية الجـديـدة فـى الـمملكة، الـتى سـيتم إنـشاؤھـا غـرب الـعاصـمة السعودية الرياض.

كما حضر الحفل، الذى نظم فى موقع المشروع، ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى عدد من المسؤولين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

