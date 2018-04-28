خسائر بملايين اليورو جراء خروج قطار بضائع عن مساره جنوب ألمانيا

أفادت تصريحات صادرة عن الشرطة الاتحادية في ألمانيا بأن قطار بضائع خرج عن مساره في مدينة ميونخ جنوبي البلاد ليلة الجمعة/السبت الماضية، مما تسبب في خسائر بملايين اليورو.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع بعد فترة وجيزة من منتصف ليلة أمس ولم يسفر عن وقوع إصابات، وأضافت أن القطار كان في طريقه إلى بحر الشمال.

وتابعت الشرطة أن الحادث أسفر عن أحداث أضرار كبيرة في أربعة أرصفة، بالإضافة إلى القاطرة والعربتين اللتين خرجتا عن المسار وخروج عمود أسلاك علوية من مكان تثبيته وسقوط أسلاك بطول يصل إلى 80 مترًا.

وقد تم إغلاق الخط الحديدي بين مدينة ميونخ ومدينة مولدورف وتوقفت أيضًا حركة القطارات السريعة (إس بان) بين هاتين المدينتين، وتوقعت شركة السكك الحديدية أن يستمر إغلاق الخط لفترة أطول، نظرًا لأن انتشال القطار وإصلاح الأرصفة سيتطلب وقتًا ممتدًا.

كان القطار البالغ طوله نحو 400 متر، والمحمل بحاويات، انطلق في رحلته متجهًا إلى مدينة بريمرهافن الساحلية، وذلك بعد وقت قصير من منتصف ليلة أمس، وكان القطار يسير بسرعة متدنية عندما خرج عن مساره.

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