حجازي يشارك في فوز بروميتش على نيوكاسل بهدف

كتب- محمود السيد

أحيا فريق وست بروميتش ألبيون آماله في البقاء في الدوري الإنجليزي بفوزه الصعب على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف ضمن منافسات البريميرليج التي أقيمت اليوم.

ويدين وست بروميتش ألبيون في هذا الانتصار الثمين إلى ماثيو فيليبس في الدقيقة 29 من زمن اللقاء.

وشارك الدولي الوطني أحمد حجازي في اللقاء بصورة كاملة، وقدم أداء مميزا في دفاع الفريق.

وسيطر نيوكاسل يونايتد على المباراة بنسبة 64% لكنه فشل في استغلال الاستحواذ العالى على الكرة من أجل تحقيق التعادل على أقل تقدير بعدما سدد تسديدتين على مرمى بروميتش فقط.

بالمقابل استغل ويست بروميتش فرصة من الفرصتين التي سنحت له للتسجيل على مرمى نيوكاسل يونايتد من أجل تحقيق انتصار ثمين، يبقي على آماله في البقاء في الدوري الإنجليزي.

ويحتل وست بروميتش المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما نيوكاسل يونايتد في المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

ويحتاج ويست بروميتش الفوز في المباراتين المقبلتين في الدوري الإنجليزي مع خسارة سوانزي سيتي صاحب المركز الـ17 برصيد 34 نقطة مبارياته من أجل بقائه.

في باقي المباريات، سحق فريق كريستال بالاس ضيفه ليستر سيتي بخماسية نظيفة وهو أكبر فوز له في الدوري الإنجليزي منذ انتصاره على مانشستر يونايتد "5-0" ديسمبر 1975.

ورفع بالاس رصيده بهذا الانتصار العريض إلى 38 نقطة في المركز الـ11، بينما ليستر سيتي تجمد رصيده عند النقطة الـ44 في المركز التاسع.

بينما إيفرتون عاد بفوز ثمين من ميدان هدرسفيلد تاون بهدفين نظيفين الذي جعله يحافظ على مركزه التاسع برصيد 48 نقطة، بينما هدرسفيلد تراجع إلى المركز الـ16 برصيد 35 نقطة.

ونجح فريق ساوثهامبتون في الإبقاء على حظوظه هو الآخر في البقاء في الدوري الإنجليزي وتفادي الهبوط بعدما حقق انتصارا صعبا على ضيفه بورنموث 2-1.

وأصبح رصيد ساوثهامبتون 32 نقطة في المركز الـ18 خلف سوانزي سيتي بنقطة واحدة الذي سوف يواجه تشيلسي اليوم وله مباراة مؤجلة، بينما بورنموث استمر في مركزه الدافئ الـ12 برصيد 38 نقطة.

أما فريقا بيرنلي ففشل في تحقيق الانتصار على ضيفه برايتون واكتفى بالتعادل السلبي ليستمر في المركز السابع برصيد 54 نقطة، بينما برايتون كان المستفيد الأكبر من التعادل بعدما حافظ على موقعه في الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة في المركز الـ14.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا