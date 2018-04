واشنطن تحث أوروبا على فرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخى

حثت الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا ودول أخرى على فرض عقوبات على إيران للحد من برنامجها الصاروخي، وذلك وفقا لوكالة “رويترز” .

وقال براين هوك المستشار السياسي البارز لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصحفيين في الرياض “نحث دول العالم على معاقبة أي أفراد أو كيانات مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي، مشيرا إلى أن هذه القضية أخذت حيزا هاما في المفاوضات مع أوروبا”.

وأضاف هوك، إن برنامج إيران الصاروخي سيكون موضوعا رئيسيا في المحادثات غدا الأحد بين بومبيو ومسؤولين في السعودية وإسرائيل.

وأجرى مايك بومبيو محادثات اليوم السبت في الرياض مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

