روما يكتسح فيرونا برباعية استعدادا لـليفربول

كتب: علي الزيني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما فوزا ثمينا على نظيره فريق كييفو فيرونا، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك في التجربة الأخيرة قبل مواجهة ليفربول في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا عن طريق المهاجم التشيكي، باتريك شيك، في الدقيقة 9، وفي الدقيقة 40 سجل إدين دجيكو الهدف الثاني لفريق العاصمة، وفي الدقيقة 65 أضاف ستيفان الشعراوي الهدف الثالث، وفي الدقيقة 67 اختتم دجيكو رباعية فريقه في الدقيقة 67، وسجل اللاعب روبيرتو إنجليسي هدف كييفو الوحيد في الدقيقة 88.

وشهد اللقاء العديد من الأحداث المثيرة، منها طرد مدافع روما جوان جيسوس في الدقيقة (56) بعدما تسبب في ركلة جزاء لصالح فريق كييفو فيرونا نفذها اللاعب روبيرتو إنجليسي ونجح حارس "الذئاب"، البرازيلي أليسون بيكر، في التصدي لها.

وبذلك الفوز، رفع روما رصيده من النقاط إلى 70 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 31 نقطة في المركز الـ17 مؤقتا.

ويستعد فريق روما الإيطالى، لملاقاة ليفربول الإنجليزى، فى لقاء إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، يوم الأربعاء القادم، على ملعب (الأوليمبيكو)، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الريدز بخمسة أهداف لهدفين.

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