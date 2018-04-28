قبل مواجهة بايرن ميونخ.. ريال مدريد يفوز على ليجانيس

كتب- محمود السيد

تغلب فريق ريال مدريد على ضيفه ليجانيس بهدفين لهدف في الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإسباني التي أقيمت اليوم بملعب "سانتياجو برنابيو".

بدأ فريق ريال مدريد بصورة رائعة بالاستحواذ على الكرة من أجل تسجيل الهدف المبكر بينما ليجانيس ركن للدفاع واللعب على الهجمات المرتدة ونجح الويلزي جاريث بيل في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 8 من زمن اللقاء، بعدما حول تسديدة كريم بنزيما الضعفية التي غيرت مسارها بالارتطام بمدافع ليجانيس.

خلال ربع ساعة الأولى من اللقاء، تحكم فريق ريال مدريد في إيقاع اللعب واستحوذ على الكرة بنسبة 54% بينما فريق ليجانيس لم يدخل في أجواء المباراة بعد ويلعب بحذر شديد دون الخروج من منطقته؛ خوفا من الهجمات المرتدة من الثلاثي بنزيما وبيل ومايورال.

وكاد جيريرو أن يسجل هدف التعادل لفريق ليجانيس في الدقيقة 26 من رأسية قوية بعد عرضية من ريكو لكن كيكو كاسيا أخرج الكرة لركلة ركنيةوفشل بورخا مايورال في استغلال الخروج الخاطئ من الحارس إيفان كويلار في الدقيقة 29 لكن مهاجم ريال مدريد سدد في أقدام دفاع ليجانيس وأهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني.

ومرت 30 دقيقة من انطلاقة المباراة، سيطر فيها ريال مدريد على الكرة لكنه خلق فرصتين فقط للتسجيل على مرمى ليجانيس الذي تحسن مستواه بعد الدقيقة 25، بعدما اعتمد على الكرات الثابتة وإرسال العرضيات من الجبهة اليمنى واليسرى لكن لم يخلق الخطورة الكبيرة على دفاعات أصحاب الأرض.

وحاول داني سيبايوس مخادعة الحارس إيفان كويلار عندما سدد تسديدة متوسطة في الدقيقة 36 لكن حارس ليجانيس تعامل معها بصورة جيدة وكاد المغربي نور الدين أمرابط أن يسجل هدف التعادل لليجانيس في الدقيقة 37، عندما سدد بصورة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن العارضة حرمته من ذلك.

ونجح بورخا مايورال في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بالدقيقة 45 بعدما استفاد من ارتباك دفاع ليجانيس والحارس كويلار في عرضية لداني سيبايوس ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على ليجانيس بهدفين لبيل ومايورال وسط أداء جيد من أصحاب الأرض الذين استحوذوا على الكرة بنسبة 54% واستغلوا الفرص الثلاثة التي سنحت لهم ليسجلوا هدفين، بينما الضيوف بدأوا اللقاء بالتراجع إلى الخلف قبل أن يتحسن مستواهم منذ الدقيقة 25 وكادوا يسجلوا هدفًا لولا العارضة من أقدام أمرابط.

وتحسن فريق ليجانيس بصورة جيدة في الشوط الثاني بعدما بدأه بالضغط على لاعبي ريال مدريد دون السماح لعناصر الفريق الملكي من السيطرة على الكرة وخلق الفرص وقام المغربي نبيل الزهر بمجهود رائع في الجبهة اليمنى بمرواغة دفاعات ريال مدريد وإرسال عرضية جيدة لكن جيريرو حولها لرأسية سهلة على الحارس كيكو كاسيا في الدقيقة 50".

وصلت الدقيقة 60 من عمر اللقاء وسط تراجع مستوى ريال مدريد الذي لم يخلق فرص في الشوط الثاني بينما ليجانيس قدم مستوى جيد بالضغط العالٍ على لاعبي الفريق الملكي وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان، تغييرين في الدقيقة 62 بخروج كريم بنزيما وماتيو كوفاسيتش ودخول ماركو أسينسيو وتوني كروس في محلهم.

ونجح داركو براشانا، هدف التقليص لفريق ليجانيس في الدقيقة 66 بعدما استفاد من عرضية المغربي نورالدين أمرابط وسط غياب تام لدفاع ريال مدريد وحاول أمرابط معادلة النتيجة لليجانيس، عندما سدد تسديدة قوية في الدقيقة 69 لكن كيكو كاسيا تصدى لها بصورة جيدة.

ومنع كيكو كاسيا، حارس مرمى ريال مدريد، أوناي بوستينزا من تسجيل هدف التعادل لفريق ليجانيس في الدقيقة 75 الذي استغل التمركز السيئ لدفاع الفريق الملكي حتى الدقيقة 75 فشل ريال مدريد من صناعة الفرص في الشوط الثاني وسط صحوة كبيرة من ليجانيس الذي واصل الهجمات والضغط على أصحاب الأرض.

وكاد كلاوديو بيوفو أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 عندما لمح تقدم كيكو كاسيا عن مرماه، لكن تسديدته مرت بسلام على حارس ريال مدريد وحصل جابرييل بيريز على البطاقة الحمراء في نهاية اللقاء بسبب اعتراضه على حكم المباراة في الدقيقة "91".

وأطلق الحكم نهاية اللقاء بفوز باهت لريال مدريد على ليجانيس بهدفين لهدف قبل يومين من لقاء الإياب لنصف نهائي تشامبيونز ليج ضد بايرن ميونخ الألماني بملعب "سانتياجو برنابيو" بمستوى متواضع من بدلاء الفريق الملكي وأداء قوي من الضيوف.

ورفع ريال مدريد بهذا الفوز رصيده لـ71 نقطة في المركز الثالث بترتيب الليجا بينما تجمد رصيد ليجانيس عند النقطة 40 في المركز الـ16.

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