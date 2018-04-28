بمشاركة تريزيجيه فنربخشه يكتسح قاسم باشا في الدوري التركي

كتب: علي الزيني

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي قاسم باشا لهزيمة كبيرة أمام فريق فنربخشه بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الجولة الحادية والثلاثين من الدوري التركي.

تقدم فنرباخشه بالهدف الأول في الدقيقة الـ31 عن طريق سوزا بعد عرضية من حسن علي قابلها بتصويبة مباشرة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

وفي شوط المباراة الثاني، تعادل قاسم باشا في الدقيقة الـ52 عن طريق إلهان ديبي، تريزيجيه مرر الكرة إلى بيرنارد منساه الذي أرسل عرضية إلى ديبي الذي استلم الكرة وسدد في المرمى.

وفي الدقيقة الـ64 أضاف الضيوف الهدف الثاني، عن طريق أوزباي أكل، قبل أن يضيف ماتيو فالبوينا الهدف الثالث في الدقيقة الـ74.

واختتم فينسنت يانسن رباعية فنرباخشه في الدقيقة الـ95، لينتهي اللقاء بفوز فنرباخشه بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشارك تريزيجيه في المباراة بشكل كامل، لكنه لم يسجل للمباراة الثانية على التوالي بعد 4 مباريات من التسجيل بشكل متتالٍ.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد قاسم باشا عند 40 نقطة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد فنربخشه إلى 63 نقطة في المركز الثاني.

وفي نفس الجولة انتزع فريق ألانيا سبور، فوزا صعبا من مضيفه قيصري سبور بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على استاد قيصر أتاتورك.

وسجل هدفي ألانيا سبور إفكان كاراكا في الدقيقة 49 وداينفريس دوجلاس في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف قيصري سبور فيرناندو بولدرين في الدقيقة 77.

وأنهى فريق قيصري سبور المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كيبريان تاتاروسانو في الدقيقة 85، ورفع ألانيا سبور رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد قيصري سبور عند 44 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى فاز سيفاس سبور على جينتشلاربيرليجي بهدف نظيف، سجل هاكان أرسلان هدفا في الدقيقة 19.

ورفع سيفاس سبور رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد جينتشلاربيرليجي عند 30 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.



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