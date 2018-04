أمريكا تحث الأوروبيين على فرض عقوبات ضد برنامج إيران الصاروخى

حثت الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين والآخرين على فرض عقوبات على إيران للحد من برنامجها الصاروخى الذى قالت إنه يمثل تهديدا دوليا للسلام والأمن.

وقال براين هوك المستشار السياسى البارز لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو للصحفيين فى الرياض: “نحث دول العالم على معاقبة أى أفراد أو كيانات مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي، مثل ذلك أيضا جزءا كبيرا من المناقشات مع الأوروبيين“.

وقال هوك، الذى يتفاوض مع الحلفاء الأوروبيين على إدخال تغييرات على الاتفاق النووى الإيراني، إن برنامج إيران الصاروخى سيكون موضوعا رئيسيا فى المحادثات غدا الأحد بين بومبيو ومسؤولين فى السعودية وإسرائيل.

