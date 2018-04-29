استعدي لحرارة الصيف.. ونظفي المراوح بـ5 حيل بسيطة

مع اقتراب الصيف، تستعد معظم النساء لتنظيف المراوح المركونة خلال فصل الشتاء، لأنها مهمة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي نعاني منه في الصيف، المروحة غير النظيفة تنشر الغبار والجراثيم في الهواء، الأمر الذي يتسبب في الكثير من المشكلات خاصة للأطفال وأصحاب الأمراض التنفسية من عائلتك.

اهتمي بنظافة المروحة سواء كانت في السقف، لأنها ستكون ظاهرة للجميع ويجب الاهتمام بإزالة الأتربة من عليها بشكل دائم، للحفاظ على ديكور المنزل ونظافته، إضافة إلى الاهتمام بصحة أسرتك ومنع تعرضهم للأتربة والغبار.

1- أحضري سلما للوصول إلى مروحة السقف، وضعي ورقا من الجرائد أو مفرشا على الأرض لحماية السجاد من الأتربة التي تتساقط خلال عملية التنظيف.

اقرئي أيضًا.. قبل حر الصيف.. نظفي التكييف وتمتعتي بهواء نقي بـ8 طرق

2- استخدمي فرشاة تنظيف بمقبض طويل لتنظيف جميع ريش المروحة بحرص، أو استخدمي قطعة قماش نظيفة وخصصيها لتنظيف المروحة، وضعيها في مياه وأي منظف تستخدمينه، وامسحي الريش جيدًا حتى تلاحظي نظافتها.

قد يهمك.. 12 نصيحة للعناية بشعرك في الصيف.. استخدمي بودرة التلك بدل الشامبو

3- إذا كانت المروحة بها مصابيح إضاءة، فكيها برفق، وامسحيها بقطعة قماش غير مبللة، واحرصي على عدم تعرضها للكسر عند فكها.

اقرئي أيضًا.. حاربي الأتربة وتخلصي من الغبار في بيتك بـ10 حيل

4- بعد أن تجف المصابيح قومي بتركيبها مرة أخرى، واحرصي أن تكوني تخلصت من أي مياه بها حتى لا يحدث شيء عند تشغيلها.

5- إذا كان لديك مروحة استاند، سيكون الأمر أسهل، كل ما عليك هو فك الشبكة الخارجية للمروحة وغسلها جيدًا بالماء الدافئ والصابون، حتى تتخلصي من أي أتربة عالقة بالمروحة، ثم احرصي على تنشيفها بفوطة جافة.

بهذه الخطوات تستطيعين الاستمتاع بهواء المراوح في فصل الصيف ومواجهة الحرارة، احرصي على تنظيف المروحة مرة كل أسبوع لحماية أطفالك وأفراد عائلتك من تأثير الغبار والأتربة الذي يتراكم على مروحتك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا