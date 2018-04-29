في اليوم العالمي للرقص.. دلعي نفسك وتخلصي من الاكتئاب

الرقص له فوائد كثيرة يجهلها الكثير من الناس، فهو ليس مجرد وسيلة للتخلص من الطاقة السلبية بل يساعد على معالجة الاكتئاب ومفيد لصحة العظام، كما أنه يساعد في التقليل من علامات الشيخوخة التي تصيب النساء بعد سن معينة، وتفكيك الضغوط من خلال تنشيط عضلات الجسم، ونظرًا لفوائده الكثيرة، يحتفل العالم غدا الأحد، وفي 29 إبريل من كل عام، باليوم العالمي للرقص.

هل جربت من قبل أن تتخلصي من الطاقة السلبية ومشاكل الحياة والضغوطات برقصة على إيقاع موسيقى تحبينها، فهذه الخطوة تساعد في إفراز هرمونات مضادة للتوتر، كما أنها تخلص جسمك من أي متاعب بعد أسبوع طويل من العمل والقيام بالأعمال المنزلية، وسنرصد فيما يلي مجموعة من فوائد الرقص..

1- إضافة إلى فوائد الرقص النفسية، فهو مفيد لصحتك ويساعد على تجديد طاقة الجسم، وتنشيط الدورة الدموية، فهذا ما ستشعرين به عند تجربة الرقص على موسيقى تفضلينها، وإذا حضرت كلاس زومبا في الجيم، ستجدي الفرق في حالتك النفسية.

2- يساعدك الرقص لدقائق يوميًا في الحصول على عضلات أفضل، وإكساب الجسم مرونة أكبر، كما أنه وسيلة جيدة لتقوية عضلة القلب، وإذا كنت تتبعين حمية غذائية لإنقاص وزنك، فيمكنك الاستعانة به.

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3- الرقص مرتبط بالصفاء الذهني، فإذا مارست الرقص سيكون الوقت مناسبا بعد ذلك للتفكير في حياتك بشكل إيجابي، والتخلص من التوتر والضغوطات التي تسيطر عليك.

4- العقل يتفاعل مع كل حركة يقوم بها الإنسان، لذلك الرقص يساعدك على الاسترخاء، والتخلص من الأمور التي تشغل تفكيرك، كما أنه يساعد في محاربة هشاشة العظام، لأنك تحركين أعضاء جسمك مع كل حركة في الرقص ما يساعد في تنشيط الدورة الدموية وتحسين الحالة الجسدية والنفسية.

5- حاربي الشيخوخة بالرقص، فالحركات التي تقومين بها من خلال الرقص، تؤثر فى إبطاء ومنع التراجع المرتبط بالعمر فى القدرات العقلية والبدنية، والرقص ينتج عنه زيادة ملحوظة فى منطقة "الحصين" بالمخ، بدلا من الانكماش الذي يحدث مع التقدم في العمر.

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6- الرقص ليس وسيلة فقط للحصول على خصر رفيع، لكنه علاج مكمل، ويتم استخدامه أيضًا في الطب النفسي في علاج بعض الأمراض، مثل الاكتئاب والإدمان وبعض الاضطرابات النفسية.

7- لمرضى القلب، الرقص يساعدهم في تحسين صحّتهم، إذا اتبعوا دروس رقص منتظمة، فهذه الخطوة مهمة وتساعدهم على التنفس بشكل منتظم وتجديد الدورة الدموية.

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8- من الناحية الاجتماعية، الرقص يساعدك إذا كنت تعانين من العزلة أو إذا رغبت في المشاركة في إحدى الحصص الخاصة بالرقص، فهذا سيساعدك في التخلّص من العزلة والاكتئاب، ويجعلك تشعرين بطاقة إيجابية.

الرقص وسيلة فعالة للتخلص من الأمراض النفسية، والاكتئاب بشكل خاص، احرصي على الذهاب للجيم وحضور "كلاسات الزومبا"، وأنواع الرقص المختلفة التي تساعدك أي منها في تنشيط جسمك وتجديد الطاقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا