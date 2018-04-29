يوفنتوس يحافظ على صدارة الدوري بفضل هدفين في دقيقتين

كتب – محمود السيد

في مباراة مثيرة، حقق يوفنتوس فوزا صعبا على مضيفه إنتر ميلانو بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مباريات الجولة الـ35 من منافسات الدوري الإيطالي التي أقيمت اليوم في ملعب "جوزيبي مياتزا"، التي شهدت سيطرة من السيدة العجوز الذي استفاد من النقص العددي لأصحاب الأرض الذين قدموا مباراة جيدة للغاية بالرغم من ذلك.

وضغط فريق يوفنتوس بصورة كبيرة على أصحاب الضيافة إنتر من أجل التسجيل المبكر وعدم تعقيد الأمور عليهم وسط أداء حذر من إنتر ميلان.

افتتح البرازيلي دوجلاس كوستا في الدقيقة 13 بعد عرضية رائعة من خوان كوادرادو التي لم يستطع السلوفيني سمير هاندانوفيتش التعامل معها.

وتلقى فريق إنتر ميلان ضربة موجعة بطرد ماتياس فيتشينو في الدقيقة 15 بعد تدخله العنيف على الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

وسيطر فريق يوفنتوس على الكرة بنسبة 58% في ظل النقص العددي لفريق إنتر ميلان لكنه لم يخلق فرصا عديدة على مرمى السلوفيني هاندانوفيتش.

وكاد انطونيو كاندريفا أن يسجل هدف التعادل من تسديدة بعيدة المدى لكن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون كان في المكان المناسب في الدقيقة 34.

خلال نصف ساعة من اللقاء، تحكم فريق يوفنتوس في الكرة وإيقاع اللعب لكن معدل فرصه قليلة بينما إنتر ميلان حاول نقل الكرة بين أقدام لاعبيه وصناعة الفرصة لكن النقص العددي أثر فيه.

وسجل الفرنسي بليز ماتويدي الهدف الثاني ليوفنتوس لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعدما استعان بتقنية الفيديو في الدقيقة "47".

وانتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس على إنتر ميلان بهدف الذي سدد تسديدة واحدة سجل منها دوجلاس كوستا، بينما إنتر صنع نفس الفرصة بالرغم من لعبه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 15 لكن بوفون تصدى لها.

وضغط فريق إنتر ميلانو في بداية الشوط الثاني بالرغم من النقص العددي من أجل تسجيل هدف التعادل، في ظل الهدوء الشديد من يوفنتوس ونجح ماورو إيكاردي في تسجيل هدف التعادل لفريق إنتر ميلانو في الدقيقة 52 بعد عرضية رائعة من جواو كانسيلو من ركلة ثابتة.

وأهدر جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريقه عندما راوغ الحارس هاندانوفيتش في الدقيقة 63 لكنه سدد في الشباك من الخارج وسجل أندريا بارزالي بطريق الخطأ الهدف الثاني لفريق إنتر ميلان بعدما فشل في إخراج عرضية الكرواتي إيفان بيريشيتش في الدقيقة 65.

وتألق هاندانوفيتش في ركلة حرة مباشرة من الأرجنتيني باولو ديبالا الذي تصدى بصورة خيالية لتسديدة لاعب يوفنتوس في الدقيقة 75. وصلت الدقيقة 80 واستمرت سيطرة فريق يوفنتوس على الكرة الذي يحاول معادلة النتيجة لكنه فشل في ذلك لدفاع إنتر ميلان القوي والحارس الرائع سمير هاندانوفيتش.

وسجل خوان كوادرادو هدف التعادل ليوفنتوس بعدما سدد عرضية غيرت مسارها بالاصطدام بميلان سكرينيار في الدقيقة 87 من زمن اللقاء وخطف جونزالو هيجواين الهدف الثالث ليوفنتوس بعد ركلة ثابتة من باولو ديبالا في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

وأطلق الحكم صافرة النهاية بفوز مهم لفريق يوفنتوس على إنتر 3-2 في مشوار الدوري الإيطالي محافظا على صدارته برصيد 88 نقطة بفارق 4 نقاط عن نابولي الذي سيواجه فيورنتينا غدا.

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