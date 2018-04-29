ترامب يشيد بتأكيد الكوريتين استهدافهما نزع السلاح النووي بشكل كامل

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أبلغ مون أن تأكيد زعيمي الكوريتين من جديد استهدافهما نزع السلاح النووي بشكل كامل خلال اجتماعهما يوم الجمعة، تعد أنباء طيبة للعالم.

واتفق مون وترامب، خلال اتصال هاتفي جرى في ساعة متأخرة من مساء أمس، السبت، على ضرورة عقد قمة مبكرة بين ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، والتي قال ترامب، إنها ستعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وقال مكتب مون، إن مون وترامب تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن موقعين أو ثلاثة محتملين للقمة بين كيم وترامب.

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