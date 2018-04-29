استراليا: إنفاق 500 مليون دولار لحماية الحاجز المرجاني العظيم

أعلنت الحكومة الاسترالية، اليوم الأحد، أنها ستنفق 500 مليون دولار 380 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في إنقاذ وحماية الحاجز المرجاني العظيم في الأعوام المقبلة.

وقال وزير البيئة، جوش فريدينبرج، في تصريحات لمحطة "ايه.بي.سي" الاسترالية، اليوم الأحد، إن "هذا هو أكبر استثمار منفرد للحماية والإدارة في تاريخ استراليا".

وسيخصص المبلغ لتمويل التوسع في إنقاذ الشعاب المرجانية، وتحسين نوعية المياه في الشعاب المرجانية، والتصدي لزيادة أعداد نجوم البحر ذات الأشواك التي تلتهم الشعاب المرجانية.

يذكر أن الحاجز المرجاني العظيم هو أكبر تكتل في العالم للشعاب المرجانية، بمساحة تزيد على مساحة إيطاليا.

كما أنه عامل جذب سياحي بارز في استراليا ، ويدر لها نحو 6.4 مليار دولار سنويا.

وقال فريدنبرج إن التعهد الذي أعلن عنه اليوم الأحد، والذي سيدرج في الموازنة التي سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل، "سيساعد في تأمين مستقبل الشعاب المرجانية".

وأضاف أن بعض التمويل سيساعد الحكومة في إقناع المزارعين بتعديل ممارساتهم وتقليل كمية الترسبات ومبيدات الآفات من أجل منع التلوث من الوصول إلى مياه الحاجز المرجاني العظيم.

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