وزير الخارجية الأمريكي: زعيم كوريا الشمالية مستعد لوضع خريطة لتحقيق هدف نزع السلاح النووي

أكد وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو أنه أجرى "محادثة جيدة" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ- اون خلال زيارته بيونغ يانغ، مضيفا أن كيم "مستعد.. لوضع خريطة من شأنها مساعدتنا في تحقيق" هدف نزع السلاح النووي.

وأدلى بومبيو بهذه التصريحات في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز" نُشرت مقتطفات منها السبت، على أن تُبث الأحد.

وبومبيو موجود حاليا في الشرق الأوسط، في رحلة هي الأولى له بصفته وزيرا للخارجية الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي لشبكة "ايه بي سي نيوز"، إنّ كيم بدا "مستعدا بشكل جيد جدا" خلال اللقاء الذي تم بينهما خلال عطلة عيد الفصح وكان هدفه الإعداد للقمة التاريخية المقرر عقدها في يونيو بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي.

وتابع بومبيو الذي كان لا يزال مديرا لوكالة المخابرات المركزية عندما التقى كيم "لقد أجرينا محادثة طويلة حول أصعب القضايا التي تتعلق ببلدينا".

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