إطلاق نار على مؤيدى رئيس البرازيل الأسبق .. الشرطة البرازيلية تحقق

بدأت الشرطة البرازيلية التحقيق فى حادث إطلاق نار وسط تجمع من مؤيدى الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أمام مقر الشرطة فى مدينة كوريتيبا الجنوبية ما أدى إلى إصابة شخص.

ونقلت قناة “يورونيوز” الأوروبية اليوم السبت، عن السلطات الأمنية فى ولاية بارانا جنوب البرازيل قولها فى بيان لها :”إن شخصاً مترجلاً أطلق النار على تجمع لمؤيدى الرئيس الأسبق دا سيلفا، مضيفة أنه أصيب شخص ونقل إلى المستشفى، وذلك بدون الإعلان عن اسم المصاب أو المستشفى التى نقل إليها“.

وذكرت يورونيوز أنه تم العثور على عدد غير محدد من الطلقات فى موقع الحادث وأن الشرطة المحلية تقوم بالتحقيق فى ذلك.

وقد تم القبض على دا سيلفا الشهر الجارى ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما لإدانته فى اتهامات تتعلق بالفساد، حيث تلقى شقة على شاطئ البحر من شركة هندسية تتنافس على عقود فى شركة “بتروبراس” المملوكة للدولة.

وصرّح دا سيلفا فى وقت سابق بأنه تم تلفيق التهم ضده بغرض منعه من الترشح فى الانتخابات الرئاسية التى من المقرر أن تجرى فى أكتوبر القادم.

وقضت محكمة بمدينة بورتو أليغرى البرازيلية الشهر الجارى برفض الطعن المقدم من الرئيس البرازيلى الأسبق “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا” ضد الحكم بسجنه 12 عاماً فى قضايا فساد.

يُشار إلى أن دا سيلفا، البالغ من العمر (72 عاما)، كان رئيساً للبرازيل فى الفترة من عام 2003 إلى عام 2011

