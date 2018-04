العسكريون وأفراد الشرطة يصوتون فى الانتخابات البلدية بتونس

فى سابقة تعد هى الأولى فى الوطن العربى وفى تونس على وجه الخصوص يدلى حوالى 36 ألفا من أفراد الشرطة والعسكريين اليوم الأحد، بأصواتهم فى الانتخابات البلدية التى تجرى فى تونس، وذلك قبل أسبوع من انعقاد الانتخابات البلدية للمدنيين فى 6 مايو المقبل.

وتتميّز عملية اقتراع العسكريين التى تعدّ الأولى فى تاريخ تونس والتى ستتم فى 359 مركز اقتراع تابع لـ 350 دائرة انتخابية بمختلف مناطق البلاد بعدم تعليق قوائم الناخبين فى مراكز الاقتراع، إضافة إلى عدم الاطلاع على محتوى تصويتهم وعدم استعمالهم للحبر كما سيتم فرز بطاقات التصويت بعد انتخابات المدنيين حتى لا يدعم تصويت أفراد الشرطة والعسكريين أى توجه سياسي.

وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمّد التليلى المنصرى بأنه سيتمّ إغلاق صناديق الاقتراع دون فرزها، مع تأمينها فى الهيئات الفرعية تحت حماية المؤسسة العسكرية والأمنية، موضّحا أنّها ستكون مُغلقة بأقفال مُرقّمة ومُدوّنة بمحاضر.

واعتبر أن اليوم الموافق 29 أبريل “تاريخى” فى تونس على مستويين؛ فهو أوّل انتخابات بلديّة بعد ثورة 14 يناير، وايضاً لمنحه الشرطة والعسكريين حق الاقتراع وفقا للدستور وللقانون الانتخابى .

