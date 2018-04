مجلة أمريكية: السلاح الصينى ومقتل الصماد يغير المعادلة اليمنية

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية تقريرا يتناول تداعيات مقتل الزعيم الحوثي صالح الصماد، على المشهد اليمني الداخلي وتوزيع الأدوار الخارجية .

واعتبرت المجلة أن استهداف الصماد بطائرة إماراتية بلا طيار صينية الصنع، يسلط الضوء على “الحزم المتزايد لدولة الإمارات في اليمن”.

ولفتت المجلة إلى أن الإمارات استثمرت بكثافة في المساعدات العسكرية لقوات التحالف العربي في اليمن، وشكلت وحدات أمنية مختلفة تخضع لقيادتها.

وتقول الإمارات حسب المجلة، إنها تستخدم تلك الوحدات لمكافحة تنظيم “القاعدة” في الساحل الجنوبي لليمن، ووفق المجلة، فإن الضربة التي استهدفت الصماد تؤكد أن الإمارات تتمسك بالخيار العسكري وتعتزم اختبار قدرات جديدة، ففي العام الماضي باعت الصين للإمارات طائرة دون طيار Wing Loong II تضاهي طائرة “أم كيو 9” الأمريكية.

وقال الخبير في شؤون السلاح جاستين برونك حسب المجلة: “كانت الإمارات تميل إلى نشر الطائرات دون طيار.

واعتبر برونك أن الصماد قتل برأس حربية شديدة الانفجار وتتسق مع ما يسمى “AKD-10″، وهو ما يوازي صاروخ هيلفاير الأمريكي.

وتشير المجلة إلى أن “هذا جزء من سياسة أوسع للإمارات ، مع العديد من القواعد العسكرية على طول الساحل الجنوبي لليمن، وقاعدة جوية في أريتريا، إضافة إلى مشاريع للتعاون العسكري مع الصومال وتعزيز علاقاتها مع السودان والسنغال اللذين أرسلا قواتهما إلى جبهات القتال في اليمن.

وفي ظل ذلك، أعادت واشنطن النظر في موقفها السابق الرافض لتصدير طائرات حربية دون طيار إلى الإمارات، وأصدرت إدارة ترامب هذا الشهر مجموعة جديدة من القرارات المخففة للقيود السابقة.

