تبدأ اليوم الأحد فاعليات اليوم الثانى للانتخابات النيابية البرلمانية، حيث يتوافد لبنانى الخارج في أوروبا والأمريكيتين وإفريقيا وأستراليا، للإدلاء بأصواتهم بعد إدلاء اللبنانيين المقيمين في الدول العربية بأصواتهم يوم أمس.

وأعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل انطلاق المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج، وقال اليوم الأحد: “نحن اليوم على موعد ثان مع اللبنانيين في الخارج… وأهم ما فيه أننا أمام صفحة جديدة خاصة وأنهم يشاركوننا من بلدان بعيدة. ونحن اليوم أمام نهار صعب وطويل نظرا لوجود 70 ألف ناخب موزعين على 200 مركز في 33 دولة”.

وأضاف:”أنا أعرف أن هؤلاء اللبنانيين ظروفهم صعبة وهم يأتون من مسافات وأماكن بعيدة ومنهم من لا يملك جواز سفر وهذا ما يحزن”.

ولفت إلى أن نسبة إقبال اللبنانيين على التصويت في الدول العربية بلغت 66% وهي نسبة مقبولة في المرحلة الأولى، داعيا اللبنانيين للمشاركة بفاعلية أكثر في التصويت، “لأن التحدي أمامهم أصبح أعلى وأكبر”.

وحسب الخارجية اللبنانية، فإن نحو 12 ألف مغترب أدلوا بأصواتهم في 32 مركزا انتخابيا موزعا في الدول العربية الست، وأن نسبة الإقبال على التصويت كانت الأعلى في الإمارات، تلتها السعودية والكويت وقطر وعمان ومصر.

The post لبنانيو المهجر يدلون بأصواتهم فى أوروبا وأمريكا وأستراليا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية