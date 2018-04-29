بأمر دوتيرتي.. الفلبينيون في طريق العودة من الكويت إلى أوطانهم وسط خلاف دبلوماسي

دعا الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الأحد مئات الآلاف من الفلبينيين الذين يعملون في الكويت إلى العودة إلى بلادهم وسط خلاف دبلوماسي مع الدولة الخليجية بشأن قيام أفراد يتبعون السفارة "بإنقاذ" خادمات فلبينيات من أرباب عملهن بدعوى إساءة المعاملة.

وقال دوتيرتي أيضا إن الحظر المفروض على سفر العمال إلى الكويت أصبح دائمًا، حيث تعهد بمساعدة حوالي 260 ألف عامل فلبيني، معظمهم من العاملات المنزليات، عند عودتهم إلى الفلبين.

وقال الرئيس الفلبيني في مؤتمر صحفي عقب عودته من قمة لقادة جنوب شرق آسيا في سنغافورة "سيتم فرض الحظر بشكل دائم. ولن يكون هناك المزيد من التوظيف هناك- وخاصة المساعدات المنزليات".

وقال دوتيرتي إن العمال الفلبينيين في الكويت يمكنهم بدلا من ذلك العثور على عمل في الفلبين أو دول أخرى مثل الصين أو اليابان.

وأضاف: "أرجوكم عودوا إلى وطنكم. ستبذل حكومتكم قصارى جهدها لمساعدتكم في العودة وإعادة التوطين. أناشد شعورك بالوطنية وحبكم للوطن والعائلة".

وفرضت الفلبين لأول مرة حظرا على السفر من أجل العمل في الكويت في يناير بعد وفاة سبعة عاملات منزليات فلبينيات في حوادث منفصلة.

وكانت مانيلا تتفاوض على اتفاق مع الكويت لتحسين ظروف العمل وضمان حماية رفاهية الفلبينيين، لكن المحادثات توترت عندما طردت الكويت سفير الفلبين الأسبوع الماضي.

كما استدعت الكويت مبعوثها إلى مانيلا في 25 أبريل بعد أيام من ظهور شريط فيديو يظهر عددا من موظفي السفارة الفلبينية يساعدون عاملات على الفرار من منازل أرباب عملهن في الكويت.

واحتجت الفلبين على طرد سفيرها بالإضافة إلى احتجاز أربعة فلبينيين استأجرتهم السفارة لمساعدة العاملات وإصدار مذكرات توقيف بحق ثلاثة دبلوماسيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا