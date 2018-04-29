رئيس الوزراء الياباني: مصممون على حل الدولتين.. وإحياء السلام والازدهار

يبدأ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الأحد، زيارة إلى دولة الإمارات، ضمن جولة في منطقة الشرق الأوسط، تشمل كلا من الأردن وإسرائيل وفلسطين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم، عنه القول، في إجاباته عن أسئلة أرسلت بالبريد الإلكتروني، إن جولته للمنطقة تكتسب أهميتها من منطلق أن استقرار المنطقة مهم للغاية بالنسبة لليابان، مشيرًا إلى أن موارد الطاقة، التي توفرها المنطقة للعالم، هي أساس ازدهار العالم، وتتمتع اليابان بمزاياها كذلك.

وأشار أيضا إلى أن الزيارة تهدف لتعزيز الدور الياباني وتحقيق المصالح المشتركة والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف "أتوقع أن هذه الزيارة ستزيد اهتمام الشركات اليابانية في كل من هذه الدول، وستوسع استثماراتها ومشروعاتها هناك، وستصبح الزيارة حجر الأساس تجاه مزيد من تعزيز العلاقات بين اليابان والشرق الأوسط".

وتابع: "كما ستسهِم اليابان في السلام والاستقرار الإقليمي من خلال التزامها الاستباقي بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز علاقتها مع الدول".

ولفت إلى أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مرتبطان بشكل مباشر بالسلام والرخاء في العالم، بما في ذلك اليابان، مؤكدًا حرصه على تعزيز مساهمة اليابان في تحسين الوضع في منطقة الشرق الأوسط بالإجماع.

وأكد حرص بلاده على مواصلة العمل على مختلف المستويات لتحقيق حل الدولتين، الذي يمكن إسرائيل وفلسطين من التعايش السلمي، والالتزام ببناء الثقة بينهما، على حد تعبيره.

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