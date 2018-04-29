جواتيمالا تعترض غواصة تحمل طنا من الكوكايين في المحيط الهادئ بقيمة 13.5 مليون دولار

ذكرت وزارة الشئون العامة في جواتيمالا، أمس السبت، أن القوات الجواتيمالية، اعترضت غواصة في المحيط الهادئ، تحمل ما يقرب من الطن من مادة الكوكايين المخدرة، تقدر قيمتها بنحو 13.5 مليون دولار.

كما ألقت السلطات المختصة، القبض على ثلاثة كولومبيين، كانوا على متن الغواصة، وفقا لمكتب المدعي العام.

وكانت الشحنة تتكون من 967 عبوة، يبلغ وزن كل واحدة منها كيلوجراما واحدا .

ويكافح الرئيس الجواتيمالي جيمي موراليس المخدرات غير المشروعة بقوة منذ توليه منصبه.

وسجلت جواتيمالا العام الماضي رقماً قياسياً في كميات الكوكايين المضبوطة، حيث بلغ وزنها 13659 كيلوجراما، مقابل 12818 كيلوجراماً في عام 2016.

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