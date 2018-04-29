جوارديولا يوضح.. هل ينتقل إنييستا إلى مانشستر سيتي؟

نفى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الأنباء التي ترددت حول سعيه لإقناع أندرياس إنييستا، قائد نادي برشلونة الإسباني، الذي أعلن رحيله عن صفوف العملاق الكتالوني في نهاية الموسم الحالي، بالانتقال لفريقه الموسم المقبل، والعدول عن الرغبة في اللعب بالصين، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة «سكاي سبورتس»، اليوم الأحد.

وقال جوارديولا: «لن أتحدث عن الأخبار المزيفة، لقد قرر أن يذهب إلى الصين واللعب هناك، سوف ينتهي الأمر به هناك»، كما نفى المدرب الإسباني الأنباء التي تتحدث عن رحيل جون ستونز، عن الفريق، بنهاية الموسم الحالي.

لماذا رحل إنييستا عن برشلونة؟

وأضاف: «نبأ رحيل ستونز، زائف، إنهم يكذبون، لن أعلق على الانتقالات، عندما تكون الأخبار غير صحيحة»، موضحًا: «لا أعرف كيف يعتقد الأفراد، أننا سنبيع ستونز، إنه لاعب شاب دولي وعالمي، إنه جزء كبير من فوزنا بلقب البريميرليج هذا الموسم، لا أعرف كم من الوقت، سأكون في مانشستر، لكن طالما أنا هنا، ستونز سيظل في السماوي».

وكانت تقارير إسبانية تحدثت خلال الأيام الماضية، عن أن الدولي الإسباني أندريس إنييستا قد يغير قراره بالانتقال للصين للعب الموسم المقبل لأي من مانشستر سيتي أو آرسنال الإنجليزيين، وأشارت خلالها صحيفة «آس» إلى أن بيب جوارديولا، يسعى لإقناع إنييستا بالانتقال لفريقه الموسم المقبل، والعدول عن الرغبة في اللعب بالصين.

وأعلن أندريس إنييستا البالغ من العمر (33 عامًا)، في مؤتمر صحفي رسمي الجمعة الماضي، رحيله عن برشلونة في نهاية الموسم، بعد مسيرة بدأت بأكاديمية لاماسيا مرورًا بإنجازات عظيمة مع النادي الكتالوني، وهو وزميله الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، ليملكا أكبر حصيلة من الألقاب على مدار تاريخ النادي برصيد 31 لقبًا لكل منهما.

وشارك لاعب الوسط في 669 مباراة في كل المسابقات مع برشلونة الذي لعب في صفوفه لأول مرة وقت أن كان يبلغ من العمر 18 عامًا، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات وبلقب بطولة إسبانيا ثماني مرات وكأس الملك ست مرات.

وأحرز مع منتخب بلاده لقب بطولة أوروبا في 2008 و2012 كما ساهم في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم في نسخة جنوب إفريقيا في 2010 محرزا هدف الفوز الوحيد في المباراة النهائية أمام هولندا.

وسبق ورشح إنييستا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم حيث احتل المركز الثاني في 2010 وحل ثالثا في الترتيب في 2012.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا