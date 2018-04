شلل تام فى مطار “سخيبول” بهولندا بسبب انقطاع الكهرباء

أغلق مطار سخيبول في أمستردام مؤقتا في ساعة مبكرة، اليوم الأحد، بعد انقطاع واسع للكهرباء أثر على كل العمليات في واحد من أكثر مطارات أوروبا نشاطا.

وقال المطار إن السلطات أغلقت الطرق المؤدية إليه وأوقفت حركة القطارات المتجهة له حوالي الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش “لضمان سلامة المسافرين”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، واستحال القيام بالإجراءات اللازمة قبل ركوب الطائرات، واكتظت قاعات المطار الرئيسية بالركاب المنتظرين.

وقال جاكو بارتلز المتحدث باسم المطار إن الطرق المؤدية إلى المطار أعيد فتحها حوالي الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش مع عودة الكهرباء، لكن تعطل الخدمات سيكون له “عواقب جسيمة على حركة الملاحة الجوية خلال اليوم”.

وأضاف أن هذا سيؤثر على الرحلات القادمة إلى أمستردام في المطارات الأخرى، إذ أن مطار سخيبول لن يتمكن من التعامل إلا مع عشر رحلات وصول فقط في الساعة صباح اليوم الأحد مع إعطاء الأولوية لأعداد الرحلات الكثيرة المنتظرة للإقلاع من المطار.

وسخيبول هو ثالث أكبر مطارات أوروبا من حيث عدد المسافرين بعد هيثرو في لندن وشارل ديجول في باريس.

