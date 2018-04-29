الاندفاع الاستراتيجي واتفاقيات الــ “ماكدونالدز” … بقلم / محمد الامين

تحدثت كثيرا عن “هرولة” الحكومات الليبية إلى عقد الاتفاقيات البنى التحتية والنفطية، وعن صفقات إعادة الإعمار وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية المشبوهة.. ولا حياة ولا حياء لمن تنادي بالطبع..

أما الشقّ الآخر من “الانفراد” بالبلد المنكوب فهو أخطر من الاقتصادي والنفطي أو يكاد.. فالأمر يتعلق بتفاهمات واتفاقيات ذات بُعد أمني وعسكري يجري توقيعها مع قوى دولية وتكتلات متنافرة تاريخيا مع ليبيا، وتوجد ليبيا ضمن دائرة أطماعها وطموحاتها التوسعية ومشاريع هيمنتها..

أتحدث هنا عن الاتفاقية الأمنية مع الأمريكيين والتي جرى توقيعها يوم أمس بين حكومة مؤقتة يُفترض أنه لا سلطة لها ولا شرعية لإبرام اتفاقيات ومعاهدات ذات طابع استراتيجي مؤثر.. حكومة السراج تمارس منذ فترة لعبة فرض الأمر الواقع متجاهلة أن المسار الطبيعي لمثل هذه الاتفاقيات هو المصادقة من مؤسسة تشريعية بعد دراستها وتدقيق محتوياتها من لجان مختصة بالأمن والدفاع.. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاسر حكومة مؤقتة على إبرام اتفاقيات إستراتيجية ملزمة تمس جوهر عقيدة المؤسسة الأمنية والعسكرية في أجواء الانقسام وعدم الاستقرار والتمزق التي يعيشها البلد.. إن تغيير العقيدة الأمنية والعسكرية أمر تحدّده الإستراتيجية الدفاعية التي يشترك فيها الليبيون بمؤسساتهم وخبرائهم وقطاعاتهم ذات الإرادة الحرة والاختيار الحرّ، ولا يمكن أن يتم في دورات تدريب مشبوهة ومجهولة المحتويات تحت شعارات تعاون جوفاء وموهومة وفي بيئة استخبارية تفوح منها شرور التآمر والانفراد..

لو كان ما جرى قد جرى ببلد يحترم نفسه، ما مُرّرَت هذه الاتفاقيات “كوجبات الماك دونالدز السريعة” أو كما تُمرّرُ صفقات الخُضار.. ولو كان يُرادُ منها الخير لليبيا ومستقبل أبنائها ولأمنها ومطاراتها ومنافذها ومدنها ومواردها ما جرى توقيعها بهذا الشكل المتسرّع الارتجالي في غفلة من الليبيين.. “فستذكرون ما أقول لكم وأفوّض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد”.. وللحديث بقية.

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