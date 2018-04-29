انطلاق بث إذاعة “زينة المغاربية” ضمن أنشطة مشروع “2521” من أجل مغرب غربي واحد كبير

تونس 29 أبريل 2018 (وال) – انطلق بث إذاعة زينة المغاربية اليوم الأحد بالشراكة مع منتدى تمكين المرأة والشباب من ليبيا إضافةً إلى وفد شبابي من ليبيا والجزائر والمغرب وتونس.

هذا وتم إعطاء إذن انطلاقة الإذاعة التي سيكون مقرها بدولة تونس، في إطار أنشطة مشروع “2521” والتي تتضمن تثمين الوحدة المغاربية و تشريك الشباب المغاربي في دعم و تقوية رؤية المشروع الخاص بالتنقل الشبابي والإنداماج المغاربي.

واستضافت الإذاعة في أول بث لها ضيوف من كل بلد مغاربي لفتح النقاش حول حرية التنقل داخل المنطقة المغاربية.

الجدير بالذكر أن مشروع “2521” بمنتدى الشباب المغاربي ينفذه منتدى تمكين المرأة والشباب، ومنظمة أجير من الجزائر، و منظمة أوراش للمواطنة الفاعلة من المغرب، بقيادة منظمة “نحن نحب سوسة” بتونس. (وال – تونس) ر ع / هــ ع

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