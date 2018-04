الجيش الإسرائيلى يكشف مصير المواطنة اللبنانية المحتجزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه احتجز لفترة وجيزة امرأة لبنانية عبرت الحدود ثم رحلها وهو ما نددت به لبنان ووصفته بأنه خطف.

وقال الجيش اللبناني إن مواطنة تدعى نهاد دلي جرى اقتيادها، مساء أمس السبت، من شبعا وهي منطقة صغيرة متنازع عليها تعتبرها إسرائيل جزءا من مرتفعات الجولان السورية، لكن بيروت تعتبرها أرضا لبنانية. بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام “أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 28 أبريل الساعة 20.30، في خراج بلدة شبعا، على خطف المواطنة نهاد دلي من سكان المنطقة المذكورة، واقتادتها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من الرعاة عبرا الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة مع لبنان وإن قواته احتجزت أحدهما، وأضاف متحدث باسم الجيش “جرى إعادتها اليوم”، ولم يؤكد لبنان حتى الآن عودة دلي.

وهناك قوة حفظ سلام من الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وكان آخر صراع مباشر في المنطقة قد دار في 2006 وكان حربا قصيرة بين إسرائيل و”حزب الله”.

