أصيب 5 مواطنين على الأقل في انفجار وقع بالقرب من مسجد، بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، اليوم الأحد.

ونقل تلفزيون “طلوع الأفغاني” عن مسؤولين محليين أن “عبوة ناسفة وضعت على دراجة نارجة نارية انفجرت قرب من مسجد في جلال أبآد”، مؤكدين أن “5 مواطنين على الأقل أصيبوا إثر الانفجار”.

وأضافت القناة أنه “تم نقل الضحايا إلى مستشفى قريب بالمدينة لتلقى العلاج”، ولم تعلن أي جماعة أو تنظيم المسؤولية عن الانفجار.

وتعتبر ننغرهار وكونار المتاخمتين للحدود مع باكستان مرتعاً خصباً للمجموعات الإرهابية التي تستغل التضاريس الوعرة والمناطق النائية لممارسة أنشطتها بعيداً عن أعين السلطات.

The post إصابة 5 مواطنين فى انفجار بولاية ننجرهار شرقى أفغانستان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية