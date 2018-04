الجبير مع بومبيو: الرياض تؤيد سياسات ترامب تجاه طهران

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأحد، أن الرياض تؤيد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه طهران وخاصة في ما يتعلق بتعديل الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أن “المباحثات استعرضت تحديات المنطقة في لبنان وسوريا، ودعم العراق، والتدخلات الإيرانية السلبية، إضافة إلى الأوضاع في اليمن، وجهود دعم دول الساحل الإفريقي، والتعامل مع الأزمة في ليبيا”.

ودعا الجبير إلى فرض عقوبات على إيران “لدعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى”.

من جانبه قال بومبيو، إن “السعودية شريك أساسي للولايات المتحدة، ونتفق مع السعوديين على أهمية الحل السياسي في اليمن، لإنهاء الأزمة والحرب الأهلية هناك”.

ولفت إلى أن “أمن السعودية أولوية للولايات المتحدة، وإيران تزعزع أمن المنطقة وتسلح الحوثيين وتتورّط في القرصنة الإلكترونية”، وتابع: “الاتفاق النووي الحالي ليس كافيا لكبح إيران وتحقيق الاعتد

