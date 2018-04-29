هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل لامب شانك

إذا كنتِ تشعرين بحالة من الإجهاد وعدم القدرة على الوقوف ساعات فى المطبخ، وتضطرين إلى تحضير وجبة غداء، إليك الحل فى وجبة لامب شانك الإيطالية، المكونة من قطع اللحم الضاني مع لفائف الهليون، فهي وجبة سريعة جدا في التحضير ولن تأخذ منك وقتا أو مجهودا كبيرا، كما أن مكوناتها مؤكدا ستكون متوفرة لديك ويمكن استبدال غير المتوفر بمكونات أخرى فجربيها اليوم، ولكن اعلمي أولًا أن لامب شانك تحتاج إلى اللحم الضاني لذلك يفضل أن تشتريها من متجر معروف لديك وتضمني نظافته، وبعد شرائها اغسليها بالخل للتأكد من نظافتها.

المكونات:

يمكنك زيادة المكونات حسب عدد الأفراد

– قطعة كبيرة الحجم من اللحم الضاني

– نصف كوب مشروم

– 3 أوراق هليون (يمكن استبداله بأى نوع من الخضراوات)

– كوبا ماء

– ملعقة صلصة

– ملعقتا صوص الجريفي (يمكن استبداله بالبابريكا)

– ملعقتا زبدة

– نصف ملعقة ملح

– ملعقة فلفل أسود

– ملعقة بهارات لحم

طريقة التحضير:

– استخدمي شواية الجريل، وضعي عليها قطعة اللحم وقلبيها على الجانبين لمدة دقائق.

– أضيفي إلى اللحم التوابل والصلصة والملح والفلفل وصوص جرافي.

– في وعاء آخر، اسلقي المشروم ثم حمريه مع ملعقة زبدة.

– بعد الانتهاء من طهي المشروم، قومي بسلق الهليون في الماء المغلي لدقائق.

– بعد طهي الهليون والمشروم، ضعيهما مع اللحم على الشواية لمدة 3 دقائق فقط.

التقديم:

ضعي قطعة اللحم ثم رصي بجوارها المشروم والهليون، ويمكنك تحضير أرز بسمتي بجوارهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا