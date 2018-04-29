خسي بالرقص 10 كيلو في الشهر

من شهور، اتبعت أنظمة غذائية كثيرة من أجل فقدان الوزن في وقت قصير، وبجانب هذا اشتركت في الجيم حتى يساعدني على الوصول إلى هدفي، لكن مع الوقت وتكرار الأيام بنفس الوجبات والتفاصيل شعرت بحالة من الملل وكدت أفقد ما وصلت إليه، إلى أن بادرتني فكرة الرقص ساعة في اليوم، نعم كانت تجربة مثيرة للغاية واستطعت أن أصل إلى وزن رائع وما زلت أكمل، بجانب أن نفسيتي تحسنت كثيرا بعد أن صاحبني الاكتئاب فترة منذ بداية الرجيم.

سيدتي.. الرقص شيء رائع للغاية يعطي لك قوة وراحة نفسية ووزنا مثاليا أيضا، ويساعدك على فقدان 10 كيلو في الشهر الواحد، من خلال اتباع نظام غذائي صحي واختيار نوع من الرقص حسب المفضل لديك مع اختيار نوع الموسيقى والوقت المناسب للقيام بهذا، ويفضل في الصباح، مع مراعاة التالي..

1- سعرات حرارية أقل قبل الرقص بساعتين

من المهم جدا، تقليل سعراتك الحرارية على مدى اليوم، وقبل البدء في تمارين الرقص بساعتين على الأقل، حتى يستفيد جسمك من الحركات الثابتة والفوضوية، لكن بعد الرقص عليك تناول وجبة من البروتين كالدجاج واللحم.

2- إدارة وقت الرقص

الرقص مثل التمارين الرياضية، يحتاج إلى 20 دقيقة تسخين قبل البدء في حركاته، عن طريق النط أو الجري، من أجل رفع معدل ضربات القلب لأن هذا يساعد على حرق الدهون.

3- حركات الرقص

حتى يزداد معدل الحرق في جسمك، عليك تحريكه بشكل فوضوي في البداية، ثم الالتزام بحركات تحرك كل عضلة على حدة، ولتسهيل الأمر عليك قومي بتحريك القدم ثم الذراع المعاكسة لها وهكذا، ومراعاة تحريك الركبة بشكل بطيء حتى لا تتعرضي لأي شيء مزعج.

4- اختيار الموسيقى

المزيكا يقع عليها عامل كبير في استمرارك على الرقص، لذلك اختاري مزيكا صاخبة تتغير مسارها كل دقيقة أو أقل، وأنصحك بتجربة الموسيقي الشرقي والجاز.

5- الجيم

تذكري أن مشاركة مجموعة من الأفراد نفس الهدف شيء رائع، والأكثر جمالا أن ترقصوا معا، والآن أصبحت أغلب صالات الجيم تضم فصولا للرقص بكل أنواعه، فاختاري الأنسب لك.

عزيزتي.. تذكري أن الرقص يفقد الجسم الكثير من الدهون، لكنه لا يعمل على شد الترهلات وبناء العضلات، لذلك أنصحك بممارسة التمارين الرياضية بجانبه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا