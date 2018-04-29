إدارة التعليم في الهند ترفض طلب معلمين مسلمين بتأدية صلاة الجمعة اثناء اليوم الدراسي

عين ليبيا

قامت إدارة التعليم في مدينة دلهي الهندية، برفض طلب معلمين مسلمين السماح لهم بتأدية صلاة الجمعة اثناء اليوم الدراسي.

وكشف ظريف الإسلام خان، رئيس لجنة الأقليات في دلهي، وهي الجهة التي قدمت الطلب، أن «الإدارة ردت كتابياً قائلة إنها لن تسمح بذلك»، بحسب صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية.

مضيفاً أن الإدارة اعتبرت الطلب “يضر بمصلحة الطلاب”.

وفي السياق نفسه، أشار “خان” أن المعلمين المسلمين أبلغوا اللجنة بأن هناك قرارا لوزارة الداخلية الهندية يعود لعام 1954، يسمح للموظفين المسلمين بصلاة الجمعة مقابل اقتطاع جزء من رواتبهم.

غير أن الوزارة لم تعاود الرد على لجنة الأقليات، وفق المصدر ذاته.

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