جريمة قتل واختطاف جديدة اهتمت بها وسائل الاعلام فى المكسيك بطلها هذه المرة مغنى راب يشتهر بإسم “كبا” ، حيث اعترف المغنى بأنه شارك في قتل 3 طلبة يدرسون السينما، كانوا مفقودين منذ شهر مارس، بوضع جثثهم في حمض لتتحلل، وهو أسلوب سائد في عالم الجريمة.

وأقر المغني أنه تلقى 3000 بيزو (159 دولارًا) عن كل الأسبوع من أجل العمل لصالح “الجيل الجديد “بخاليسكو – وهي واحدة من أقوى العصابات بالمكسيك – بعد وساطة من أحد أصدقائه.

وقد أكدت السلطات المكسيكية مقتل الطلبة الثلاث، يوم الأربعاء الماضي، بعدما كانت عائلاتهم تأمل العثور عليهم.

وكان كل من سالامون اسيفيريس غاستيلوم (25 عامًا)، ودانييل دياز (20 عامًا)، وماركو افالوس (20 عامًا) يدرسون في مجال السينما، وكان الثلاثة في طريق العودة من “تونالا” إحدى ضواحي غوادالاخارا بالمكسيك، بعدما قاموا بتصوير أفلام في إطار دراستهم الجامعية، عندما تم اختطافهم وتعذيبهم ثم قتلهم من طرف عصابة في ولاية خاليسكو غرب البلاد.

والاسم الكامل للمغني هو “كريستيان عمر بالما كوتيريز”، ويملك صفحتين على فيسبوك عليها 140 ألف معجب، كما أن قناته على يوتيوب بها 125 ألف مشترك وتحقق أغانية التي تتميز بكلمات عنيفة نسب مشاهدات عالية، وذكرت ليزيت توريس المكلفة بالملف أن أغانيه المصورة كانت جزءًا من التحقيق.

ويتهم “كبا” وشريك آخر بالاختطاف والقتل، فيما لا يزال البحث جاريًا عن 5 آخرين.

وأثار اختفاء الطلبة الثلاثة احتجاجات كبيرة في البلاد، كما عبر المخرجان المكسيكيان الحاصلان عن الأوسكار “جيلرمو ديل تورو” و “الفونسو كوارون” عن تضامنهما مع الطلبة من خلال حسابيهما في “تويتر”

The post مغنٍ راب يشارك فى قتل 3 طلبة ويضع جثثهم فى الحمض لتتحلل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية